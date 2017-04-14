بالصورة.. جماهير اتحاد جدة تسخر من مرتضى منصور بعد ارتداء كهربا شارة القيادة أمام القادسية

جماهير الاتحاد بعد ارتداء كهربا شارة القائد: يساوي 600 مليون يورو

قامت جماهير فريق اتحاد جدة السعودي بالسخرية من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بعدما ارتدى لاعبهم المصري محمود عبد المنعم “كهربا” شارة قيادة الفريق في مواجهتهم المقامة أمام القادسية.

واردتدى كهربا شارة قيادة اتحاد جدة أمام القادسية في المباراة المقامة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مباريات دوري جميل السعودي للمحترفين.

وكتبت إحدى مشجعات النادي السعودي على حسابها بموقع التواصل “تويتر” : “بس كهربا لبس الكابيتنه يبقى كده 600 مليون يورو”.

وكان رئيس الزمالك قد صرح في أكثر من مرة بأن سعر كهربا وصل 60 مليون يورو بعد التألق مع النادي السعودي.