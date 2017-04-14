إيناسيو يرواغ لاعبي الزمالك بهذا القرار

إيناسيو يؤجل إعلان قائمة الزمالك لمباراة مصر المقاصة

قرر البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأجيل إعلان قائمة الفريق الأبيض لمواجهة المقاصة عقب مران الغد.

وكان من المقرر أن يعلن المدير الفني البرتغالي عن قائمة الفريق عقب مران اليوم لكنه فضل تأجيلها لما بعد مران الغد ، وقبل 24 ساعة فقط من المواجهة المرتقبة أمام الفريق الفيومي.

ويواجه الزمالك ضيفه مصر المقاصة الأحد الكقبل في قمة مباريات الجولة الثانية والعشرين والمؤجلى من مسابقة الدوري الممتاز.

كما قرر المدرب البرتغالي نقل مران الفريق إلى ملعب حلمي زامورا بدلا من بترو سبورت على أن يعلن بعده القائمة التي سيستدعيهل لخوض هذا اللقاء.