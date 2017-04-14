غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد المستدعاه لمواجهة سبورتينج خيخون

بيل وبنزيمة وكريستيانو أبرز الغائبين عن ريال مدريد أمام خيخون

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه سبورتينج خيخون غدا في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

وشهدت قائمة ريال مدريد غيابات بالجملة حيث غاب كلا من كيلور نافاس كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيمة وكارفخال.

وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمى : كاسيا – رون يانيز

خط الدفاع : راموس – ناتشو – مارسيلو – كوينتراو – دانيلو – تيجيرو

خط الوسط : كروس – خاميس رودريجيز – كاسيميرو – كوفاسيتش – مودريتش – أسيسنيو – إيسكو

خط الهجوم : لوكاس فاسكيز – ماريانو – موراتا.