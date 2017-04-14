كورة عالمية

غيابات بالجملة في قائمة ريال مدريد المستدعاه لمواجهة سبورتينج خيخون

كتب علي نيوي
- 14 أبريل، 2017 8:46 م
20,225
بث مباشر ريال مدريد ولاس بالماس

بيل وبنزيمة وكريستيانو أبرز الغائبين عن ريال مدريد أمام خيخون

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه سبورتينج خيخون غدا في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا”.

وشهدت قائمة ريال مدريد غيابات بالجملة حيث غاب كلا من كيلور نافاس كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وكريم بنزيمة وكارفخال.

وضمت القائمة كلا من :

حراسة المرمى : كاسيا – رون يانيز

خط الدفاع : راموس – ناتشو – مارسيلو – كوينتراو – دانيلو – تيجيرو

خط الوسط : كروس – خاميس رودريجيز – كاسيميرو – كوفاسيتش – مودريتش – أسيسنيو – إيسكو

خط الهجوم : لوكاس فاسكيز – ماريانو – موراتا.

شارك برأيك !!