بالفيديو.. الشيخ يكشف عن أحرف لاعب في الدوري المصري

الشيخ: أيمن حفني أحرف لاعب في الدوري

كشف أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار هذا الموسم إلى صفوف مصر المقاصة عن وجهة نظره في أحرف لاعب في الدوري المصري.

وانتقل الشيخ هذا الموسم لصفوف مصر المقاصة على سبيل الإعارة قادما من الأهلي ، حيث تألق اللاعب بشكل لافت للنظر مع الفريق الفيومي ويتصدر هدافي الدوري برصيد 13 هدف.

وقال الشيخ خلال تواجده ببرنامج “العين الثالثة” والذي يذاع عبر فضائية “أون سبورت” : “أيمن حفني أحرف لاعب في الدوري المصري ، فأنا أستمتع كلما كانت الكرة معه”.

وأضاف “طارق حامد أرخم لاعب في الدوري فهو يبذل مجهودا كبيرا لإفساد الهجمات”.