الشيخ يكشف عن أذكى لاعب داخل الأهلي

الشيخ: عبد الله السعيد أذكى لاعب في الأهلي

كشف أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أزكي لاعب داخل الفريق الأحمر ، مشيرا إلى أنه هو عبد الله السعيد.

وانتقل الشيخ هذا الموسم إلى مصر المقاصة على سبيل الإعارة بعدما فشل اللاعب في حجز مكان أساسي له في تشكيل الفريق الأحمر الموسم الماضي.

وتألق الشيخ بشكل رائع هذا الموسم حيث يحتل اللاعب صدارة هدافين الدوري برصيد 13 هدف وهو ما جعل حسام البدري المدير الفني يقرر عودته مرة أخرى للقلعة الحمراء.

وقال الشيخ خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية ” أون سبورت” :”عبد الله السعيد هو أزكى لاعب في الاهلي والذي يعتبر بمثابة العقل المحرك للفريق داخل الملعب”.