نجم الزمالك يستقر على الرحيل نهاية الموسم

ريكو يرحل عن الزمالك

استقر صلاح ريكو لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الرحيل نهاية الموسم عن النادي الأبيض بعدما بات اللاعب خارج حسابات الأجهزة الفنية التي تولت تدريب الفريق هذا الموسم.

ولم ينجح اللاعب في حجز مكان أساسي لهم في تشكيل الفريق هذا الموسم ، حيث استبعد اللاعب من أغلبية مباريات الفريق.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب على أن ريكو اتخذ قراره بالرحيل عن النادي نهاية الموسم وبدء بالفعل في البحث عن عرض والانتقال لنادي أخر.

وأضاف المصدر بأن اللاعب غاضب من استمرار استبعاده من مباريات الفريق على الرغم من تولي البرتغااي أجوستو إيناسيو القيادة الفنية حيث لم يضمه في المباراة السابقة أمام إنبي.