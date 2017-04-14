أخبار الزمالك اليوم.. مطالب في الزمالك برفض رحيل كهربا

مطالب برفض رحيل كهربا

ظهرت مطالب داخل نادي الزمالك خلال الأيام القليلة الماضية برفض رحيل مهاجم الفريق الأول لكرة القدم محمود عبد المنعم “كهربا” للاحتراف الخارجي نهاية الموسم الحالي.

وانتقل كهربا مطلع الموسم إلى اتحاد جدة السعودي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم ، حيث تألق اللاعب عذا الموسم مع فريقه وقاده للتتويج بلقب كأس ولي العهد.

وكشف مصدر مقرب من داخل مجلس إدارة النادي الأبيض برفض العديد من الاعضاء فكرة بيع كهربا في الصيف المقبل.

وأضاف المصدر بأن السبب في تمسك هؤلاء الأعضاء هو ترتجع مستوى الكثير من اللاعبين وفي مقدمتهم شيكابالا ومحمد إبراهيم ومصطفى فتحي.