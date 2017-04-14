وكيل متعب يوضح حقيقة انتقاله لوادي دجلة

نادر شوقي ينفي انتقال متعب لوداي دجلة

أوضح نادر شوقي وكيل أعمال عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترت في الفترة الأخيرة عن اقتراب انتقال اللاعب لصفوف وادي دجلة نهاية الموسم الحالي.

وكانت أنباء قوية قد ترددت مؤخرا عن توصل ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة إلى اتفاق مع متعب للانتقال للنادي بناءا على رغبة أحمد حسام “ميدو” المدير الفني للفريق.

وقال شوقي في تصريحات صحفية “ما يتردد عن انتقال متعب لوادي دجلة ليس له أساس من الصحة فاللاعب وقع على عقود تمديد تعاقده مع النادي لموسم أخر”.

وأضاف “لم يصل أي عرض للاعب من وادي دجلة وفي حالة وصوله أعتقد بأن رغبة متعب هي البقاء في الأهلي”.