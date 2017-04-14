المصري زيزو في تشكيل الأسبوع بالدوري المصري

تواجد المصري أحمد السيد “زيزو” لاعب نادي ناسيونال ماديرا في تشكيل الأسبوع عن الجولة المنتهية من الدوري البرتغالي الممتاز.

واستطاع زيزو أن يسجل هدفاً لناسيونال ماديرا في شباك استرويل خلال مباراة الجولة 28 من الدوري البرتغالي منتصف الأسبوع الماضي.

ويلعب زيزو في صفوف ناسيونال ماديرا على سبيل الغعارة من فريق ليرس البلجيكي الذي انتقل إليه من وادي دجلة في الموسم الماضي.

وجاء تسجيل زيزو لهدف فوز ماديرا في المباراة ليضعه في التشكيل المثالي للأسبوع الماضي من البطولة البرتغالية.

الجدير بالذكر ان هدف زيزو هو الثاني على التوالي له، حيث سجل هدفاً في شباك فيتوريا جيمارش بالجولة 27 من الدوري البرتغالي.