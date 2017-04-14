موعد مشاهدة بث مباشر مباراة ستوك سيتي وهال سيتي 15-4-2017

مشاهدة مباراة ستوك سيتي وهال سيتي بث مباشر

يحل نادي هال سيتي ضيفاً على ستوك سيتي مساء غداً السبت في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ستوك سيتي وهال سيتي في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة من مساء غداً السبت – الخامسة عصراً بتوقيت السعودية -.

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يدخل نادي ستوك سيتي المباراة متواجداً في المركز 13 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة متفوقاً بفارق الأهداف عن وستهام صاحب المركز 14.

أما هال سيتي فيحتل المركز 17 برصيد 30 نقطة، أمام سوانزي سيتي صاحب المركز 18 وأولى مراكز الهبوط لدوري الدرجة الأدنى بفارق نقطتين فقط.

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من المتوقع أن يتواجد أحمد المحمدي في تشكيل هال سيتي الأساسي كالمعتاد في المباريات الأخيرة للفريق في الدوري الإنجليزي على الرغم من تسجيله لهدفاً في مرماه خلال اللقاء الأخير أمام مانشستر سيتي.

أما رمضان صبحي فبات مهدداً بالتواجد على مقاعد البدلاء خاصة في ظل تواجده كبديلاً أيضاً في المباراة الماضية أمام ليفربول قبل أن يدخل للملعب في الدقيقة 80.

مشاهدة مباراة ستوك سيتي وهال سيتي

ستنقل مباراة ستوك سيتي وهال سيتي في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورتس التي تمتلك حقوق بث مباريات البريميرليج بشكل خاص وحصري لمنطقة الشرق الأوسط.