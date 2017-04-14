“خروف” في الزمالك لفك النحس

ذبح خروف في الزمالك قبل مواجهة مصر المقاصة

قرر مسؤولو نادي الزمالك ذبح خروف عصر اليوم الجمعة في مقر القلعة البيضاء قبل أيام قليلة من مواجهة فريق مصر المقاصة.

ومن المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مع مصر المقاصة يوم الأحد القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.

وقام حمادة أنور المدير الإداري لنادي الزمالك بذبح الخروف في مقر نادي الزمالك من أجل فك النحس قبل المواجهة المقبلة للفريق.

وكان الزمالك قد خسر مبارياته الأربعة الماضية في الدوري المصري، كما أنه لم ينجح في تسجيل أية أهداف خلالهم.

ويعاني الزمالك في الفترة الأخيرة في ظل تراجع نتائج الفريق حتى وصل إلى المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.