الشيخ يختار إكرامي ومدافع الأهلي و”يد سامي” الأفضل في الدوري

الشيخ: أتمنى أن أكون قائداً مثل إينيستا

أكد أحمد الشيخ لاعب نادي مصر المقاصة والمعار له من صفوف الاهلي على أنه يتمنى أن يكون قائداً في الملعب مثل أندرياس إينيستا لاعب نادي برشلونة الأسباني.

وتحدث الشيخ لبرنامج العين الثالثة عبر قناة أون سبورت مؤكداً على أنه يعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد هو اللاعب الأعظم في العالم.

وأضاف الشيخ:” محلياً، اعتقد أن هاني سعيد وعمر النجدي وعبد الله السعيد هم اللاعبين الأذكى في الدوري المصري “.

وأكمل: ” أيمن حفني هو اللاعب الأمهر في مصر حالياً، بالإضافة إلى طارق حامد الذي يعد الأكثر صعوبة أن أمر منه في الملعب “.

وأردف: ” أظن أن لقطة لمسة اليد لأحمد سامي في مباراة الزمالك هي الأفضل في لمسات اليد في مصر “.

واختتم: ” شريف إكرامي هو أكثر حارس مرمى يصعب علي تسجيل الأهداف في شباكه، وكذلك سعد سمير فمن الصعب أن تمر منه “.