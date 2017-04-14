الشيخ يكشف عن الشخص الذي منحه طريقة “الهدف المفضل”

الشيخ: تعلمت شيئاً واحداً فقط من مارتن يول

تحدث اللاعب أحمد الشيخ جناح نادي مصر المقاصة والمعار له من صفوف الأهلي عن الشخص الذي منحه طريقة تسجيل الأهداف المفضلة له.

وتحدث الشيخ لبرنامج العين الثالثة عبر قناة أون سبورت مؤكداً على أنه دائماً ما يفضل تسجيل الأهداف بطريقة “R2” المعروفة في “بلاي ستيشن”.

وأضاف الشيخ: ” تعلمت طريقة التسجيل بهذه الطريقة من لعبي الدائم للبلاي ستيشن، ففي البداية كنت ألعبها بشكل سيء ولكنها تطورت لدي بالتدريبات “.

وأكمل: ” أثناء تواجدي في الأهلي تحت قيادة مارتن يول، فإن المدرب الهولندي طلب مني التركيز على العارضة ومن ثم التصويب “.

مضيفاً: ” يول قال لي بأنه في حال تركيزي على العارضة فإن الكرة ستدخل للمرمى مباشرة، وهو ما جربته وحدث بالفعل “.

واختتم: ” هذا هو الامر الوحيد الذي تعلمته من مارتن يول “.