3 نصائح من إيناسيو للاعبي الزمالك

إيناسيو يوجه 3 رسائل للاعبي الزمالك

وجه البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك ثلاث رسائل للاعبي فريقه على هامش المران الذي خاضه الفريق صباح الجمعة.

ويستعد الزمالك لملاقاة مصر المقاصة يوم الأحد القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 22 من الدوري المصري.

وحرص إيناسيو على عقد جلسة مع لاعبي الزمالك قبل المران حيث وجه خلالها عدد من الرسائل التي تخص المرحلة المقبلة له مع الفريق.

وشدد إيناسيو على أنه لا يتأثر بحديث أي مسؤول في نادي الزمالك على اللاعبين، مشدداً على أن يحدد تشكيل الفريق بناء على اجتهادهم في التدريبات.

وأضاف إيناسيو أنه لن يجامل لاعبي الزمالك في اختياره للتشكيل، مؤكداً على أنه يرفض ظل أي لاعب معتمداً على العدل في تعامله معهم.

واختتم إيناسيو حديثه بأنه لن يستمع لأي شخص في انتقاده لأي لاعب، مشدداً على أنه الشخص الوحيد المسموح له باختيار تشكيل المباريات.