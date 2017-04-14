إيناسيو يدرس إبعاد نجمي الزمالك عن مواجهة المقاصة

إيناسيو يفكر في إبعاد حفني وفتحي عن مباراة مصر المقاصة

يدرس البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك إبعاد الثنائي مصطفى فتحي وأيمن حفني عن تشكيل فريقه في المواجهة المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع مصر المقاصة يوم الأحد القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.

ويفكر إيناسيو في إبعاد حفني وفتحي عن التشكيل الأساسي للزمالك في اللقاء بعد الشيخ الذي ظهرا به في المواجهة الأخيرة أمام إنبي.

وكان إيناسيو قد دفع بحفني وفتحي في التشكيل الأساسي للزمالك خلال مباراته الماضية أمام إنبي في أولى مباريات الفريق تحت قيادة المدرب البرتغالي.

وخسر الزمالك مباراته أمام إنبي بهدفين نظيفين في الجولة 23 من الدوري المصري، ليصبح إلى هزيمته الرابعة على التوالي في الدوري الممتاز.