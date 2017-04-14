إيناسيو بعد دراسته للمقاصة: فريق غير مرعب

إيناسيو: الفوز على المقاصة ليس مستحيلاً

أكد البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك على أن فوز فريقه على مصر المقاصة ليس مستحيلاً في المواجهة التي ستجمع الفريقين يوم الأحد القادم.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع المقاصة يوم الأحد القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.

وقام إيناسيو بمشاهدة أربع مباريات لمصر المقاصة خلال الأيام الماضية، والتي جمعت الفريق مع الزمالك، المصري، الإسماعيلي والمقاولون العرب.

وحرص إيناسيو على مشاهدة مباريات الفرق الأربعة أمام المقاصة من أجل دراسة الفريق الفيومي قبل مواجهته للزمالك يوم الأحد.

وعلق إيناسيو لمساعديه بعد مشاهدة المباريات قائلاً:” المقاصة ليس فريق مرعب ومن الممكن أن نحقق الفوز عليه، الأمر ليس مستحيلاً “.

ومن المقرر ان يدخل الزمالك في معسكراً بداية من غداً السبت استعداداً لملاقاة المقاصة يوم الأحد المقبل بالدوري الممتاز.