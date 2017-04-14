الأهلي يوضح حقيقة أزمة البدري مع صالح جمعة

الأهلي: استبعاد صالح جمعة فني وليس لأي أسباب خرى

أوضح سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت حول وجود خلاف بين صالح جمعة لاعب الفريق وحسام البدري المدير الفني.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن ما يتردد عن وجود أزمة بين البدري وجمعة يعد لا أساس له من الصحة، مؤكداً على أن استبعاد اللاعي يأتي لأسباب فنية.

وكان البدري قد أعلن عن قائمة الأهلي لمواجهة أسوان التي تقام يوم الأحد القادم والتي شهدت استبعاد صالح جمعة للمباراة الثالثة على التوالي.

وقال عبد الحفيظ: ” استبعاد صالح جمعة له وجهة نظر فنية تخص حسام البدري فقط، لم يحدث أي أزمة بينهما وكل شخص يعرف دوره في الفريق “.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت على وجود أزمة بين صالح جمعة وحسام البدري بسبب معرفة المدرب بسهر اللاعب خلال الأيام الماضية.