الأهلي لأسامه نبيه: ركز في شغلك بس!

الجهاز الفني للأهلي يرد على أسامه نبيه

أشعل أسامه نبيه المدرب العام لمنتخب مصر الموقف مجدداً بحديثه عن الازمة التي نشبت بينه وبين حسام غالي قائد الأهلي قبل أكثر من عام مضى.

وتحدث نبيه تليفزيونياً حيث أكد على أن غالي لم يقدم ما يثبت صحة حديثه عن اضطهاد لاعبي الأهلي، مشدداً على أن قائد الأهلي تهرب من الاجتماع مع هيكتور كوبر.

ومن جانبه، رد أحد أفراد الجهاز الفني للنادي الأهلي -رفض ذكر اسمه- على تصريحات نبيه، حيث أكد على ضرورة تركيز مدرب الفراعنة على عمله فقط.

وقال عضو الجهاز: ” لا نعرف سبب فتح الحديث عن المشكلة من جديد، فالأمر مر عليه أكثر من عام، أرى أن يركز نبيه على عمله في الفترة المقبلة “.

واختتم: ” عندما تحدث مشكلة في المنتخب المصري فنحن لا نتدخل ونحترم عمل الجهاز الفني للفراعنة، وأتمنى أن تكون المعاملة بالمثل “.