عرض سوداني لخطف مدافع الزمالك في الانتقالات الصيفية

المريخ السوداني يطمع في ضم شوقي السعيد

تلقى شوقي السعيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اتصالات مكثفة خلال الساعات القليلة الماضية من جانب مسئولو نادي المريخ السوداني.

ويطمع مسئولو المريخ السوداني في تعزيز خط دفاع الفريق بصفقة دفاعية قبل انطلاق الموسم الجديد هناك.

ويرى مسئولو المريخ السوداني أن شوقي السعيد سيحل الأزمة التي يحتاج المسئولين للتخلص منها خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه يجيد اللعب في أكثر من مركز.

ومن جانبه أبدى اللاعب موافقة مبدئية على الانتقال للدوري السوداني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويعاني شوقي السعيد من حالة تهميش كبيرة من قبل الجهاز الفني للفريق خلال الفترة الماضية الأمر الذي جعل اللاعب يفكر في الرحيل عن الزمالك.

وطالب اللاعب إدارة المريخ السوداني بالدخول في مفاوضات مباشرة مع إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور لحسم موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن الفريق.

يذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة هامة أمام المقاصة يوم الأحد المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري الممتاز.