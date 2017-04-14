22 لاعبًا في قائمة الأهلي لمواجهة أسوان في الدوري

إكرامي يزين قائمة الأهلي لمواجهة أسوان

أعلن حسام البدري المدير الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي اليوم القائمة التي ستسافر إلى أسوان من أجل خوض مباراة الفريق مع الفريق الصعيدي ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 للدوري الممتاز.

وشهدت القائمة وجود شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الذي غادر مران اليوم دون استكماله للنهاية بالإضافة إلى عودة عمرو بركات وكريم نيدفيد مرة أخرى.

واشتملت قائمة الفريق التي أعلنها البدري على 22 لاعبًا وجاءت على النحو التالي:

في حراسة المرمى: شريف إكرامي، أحمد عادل عبد المنعم، محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، أحمد فتحي، سعد سمير، محمد نجيب، رامي ربيعة، علي معلول، صبري رحيل.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، حسام غالي، عبد الله السعيد وليد سليمان، أحمد حمودي، عمرو بركات، ميدو جابر، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: جونيور أجايي، كوليبالي، عمرو جمال.

واستبعد حسام البدري من قائمة الفريق 10 لاعبين وهم:

مروان محسن وعماد متعب وأحمد حجازي بسبب الإصابة، وباسم علي بسبب تأدية مناسك العمرة ومسعد عوض وحسين السيد وصالح جمعة وأكرم توفيق ومؤمن زكريا.