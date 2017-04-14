شريف إكرامي يغادر مران الأهلي مع طبيب الفريق وقلق حول موقفه

إكرامي يغادر مران الأهلي

ينتظر الجهاز الفني لفريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي اليوم الجمعة حسم مصير شريف إكرامي حارس مرمى الفريق.

ولم يكمل إكرامي مران الفريق الجماعي اليوم الجمعة كاملًا قبل أن يخرج من المران بصحبة طبيب الفريق خالد محمود.

ويبدو أن حارس مرمى الأهلي اشتكى من إصابة أجبرته على عدم مواصلة المران الجماعي إلى نهايته.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة مهمة للغاية أمام نظيره أسوان يوم الأحد المقبل في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة على ملعب أسوان ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري الممتاز.

ويقدم شريف إكرامي موسمًا استثنائيًا مع الأهلي حيث لم تهز شباكه سوى بأربعة أهداف فقط منذ انطلاق الموسم الجاري في الدوري.

ومن المنتظر أن يحسم الجهاز الطبي للأهلي موقف اللاعب من المشاركة في مباراة أسوان المقبلة خلال الساعات القليلة المقبلة.