مناقشة بين غالي وكوليبالي في مران الأهلي وجلسة بين البدري وشمس

نقاش بيت غالي وكوليبالي على كرة مشتركة

دخل حسام غالي لاعب وسط وقائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مناقشة مع الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق على هامش تدريبات المارد الأحمر اليوم الجمعة.

وكان كوليبالي وغالي قد تناقشا على إحدى الكرات المشتركة في المران وعلى طريقة التعامل معها.

ولم تتعد مناقشة الثنائي الدقائق في المران قبل أن يعود الثنائي مجددًا للاستمرار في المران بشكل طبيعي.

وشهدت الفترة الأخيرة تألق المهاجم الإيفواري كوليبالي بقميص المارد الأحمر الذي أدى إلى دخوله قلوب عشاق القلعة الحمراء التي تغنت به على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

جلسة بين البدري وشرين شمس في الأهلي

في سياق مختلف حرص حسام البدري المدير الفني للفريق على عقد جلسة مع شيرين شمس المدير التنفيذي للقلعة الحمراء من أجل التنسيق بخصوص رحلة الفريق إلى أسوان وترتيب كافة الأمور الخاصة بالسفر.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره أسوان الأحد المقبل على إستاد أسوان في التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة ضمن مؤجلات الجولة الـ22 بالدوري المصري الممتاز.