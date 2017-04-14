عماد متعب راحة من تدريبات الأهلي 48 ساعة

عماد متعب يغيب عن الأهلي أمام أسوان

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة استعداداته لمباراته المقبلة أمام أسوان المقبلة ضمن منافسات الجولة الـ22 من الدوري المصري.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم الجمعة غياب عماد متعب مهاجم القلعة الحمراء عن تدريبات الفريق الجماعية والتي تقام على ملعب مختار التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة أسوان.

وبرر الجهاز الفني للفريق غياب اللاعب عن المران بسبب تعرض اللاعب للحقن في الركبة تحت إشراف الدكتور خالد محمود طبيب الفريق.

وقرر الجهاز الطبي للأهلي منح اللاعب راحة سلبية من المران لمدة 24 ساعة ليتم التأكد من غياب متعب بشكل رسمي عن لقاء أسوان المقبل.

ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره أسوان، الأحد المقبل، على ستاد أسوان، ضمن مؤجلات الجولة الـ 22 بالدوري المصري الممتاز.

وشهدت الفترة الأخيرة أزمة كبيرة بين عماد متعب وحسام البدري المدير الفني للفريق بسبب عدم مشاركته أساسيًا جعلت اللاعب يهدد بالرحيل عن الفريق بعد نهاية الموسم الجاري.