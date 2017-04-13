عرض بلجيكي لضم نجم الأهلي

نجم الأهلي يتلقى عرضاً أوروبياً جديداً

تلقى علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضاً جديداً من أجل التعاقد معه في نهاية الموسم الجاري.

ودخل علي معلول مدافع الأهلي في قائمة اهتمامات أحد الأندية البلجيكية من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

علي معلول مطلوب في الدوري البلجيكي

ويرغب النادي البلجيكي بقوة في الحصول على خدمات مدافع الصفاقسي التونسي السابق، خاصة بعد تألقه مع الفريق الأحمر هذا الموسم.

ويتنافس النادي البلجيكي مع نادي الترجي التونسي الذي يرغب بقوة في الظفر بخدمات اللاعب التونسي في الموسم المقبل.

وترغب إدارة القلعة الحمراء التخلي عن خدمات اللاعب التونسي بأقل من 3 مليون دولار.