الأهلي يخطط لتوجيه صفعة موجعة للزمالك

الأهلي يرفض التخلي عن رغبة ضم أحمد توفيق

يرفض مسئولو النادي الأهلي التخلي عن رغبة التعاقد مع اللاعب أحمد توفيق لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وجدد مسئولو النادي الأهلي رغبتهم في التعاقد مع أحمد توفيق نجم نادي الزمالك، خاصة بعد أزمة اللاعب الأخيرة مع مرتضى منصور رئيس النادي.

أكرم توفيق سلاح الأهلي لضم أحمد توفيق

وتستعد إدارة الأحمر لاستغلال لاعب الفريق أكرم توفيق من أجل بدء المفاوضات مع شقيقه أحمد توفيق وإقناعه بالإنتقال للمارد الأحمر.

ويسعى الأهلي لاستغلال الازمة الأخيرة بين اللاعب ورئيس القلعة البيضاء الأخيرة التي حدثت في مباراة إنبي التي خسرها الأبيض بهدفين.