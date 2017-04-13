ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أندرلخت ومانشستر يونايتد

أندرلخت يخطف تعادل قاتل من مانشستر يونايتد

خطف فريق أندرلخت البلجيكي تعادل قاتل من أنياب نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف لمثله في مباراة ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف أحرزه لاعبه هنريك مخيتريان في الدقيقة 37.

تعادل إيجابي بين أندرلخت ومانشستر يونايتد

وفي الشوط الثاني، نجح أندرلخت في خطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة 86 عبر لاعبه لياندير ديندونكيز، لينتهي اللقاء بالتعادل 1 – 1 .

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين مانشستر يونايتد وأندرلخت على ملعب أولد ترافورد يوم الخميس المقبل.