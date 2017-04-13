كورة عالمية

ملخص ونتيجة ومشاهدة وأهداف مباراة أندرلخت ومانشستر يونايتد

كتب وليد مجدي
- 13 أبريل، 2017 11:19 م
20,222
4r54554

أندرلخت يخطف تعادل قاتل من مانشستر يونايتد

خطف فريق أندرلخت البلجيكي تعادل قاتل من أنياب نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي بهدف لمثله في مباراة ذهاب دور الثمانية ببطولة الدوري الأوروبي.

وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف أحرزه لاعبه هنريك مخيتريان في الدقيقة 37.

تعادل إيجابي بين أندرلخت ومانشستر يونايتد

وفي الشوط الثاني، نجح أندرلخت في خطف هدف التعادل القاتل في الدقيقة 86 عبر لاعبه لياندير ديندونكيز، لينتهي اللقاء بالتعادل 1 – 1 .

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين مانشستر يونايتد وأندرلخت على ملعب أولد ترافورد يوم الخميس المقبل.

شارك برأيك !!