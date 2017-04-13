تعرف على حقيقة خصم نقاط مباراة الاتحاد من الأهلي

حقيقة الخطأ الإداري الفادح للأهلي في مباراة الاتحاد

ترددت في الساعات الأخيرة أنباء عن خطأ إداري فادح من جانب الجهاز الفني للنادي الأهلي بشأن الدفع باللاعب أحمد فتحي في مباراة الاتحاد الأخيرة وهو يمتلك ثلاث بطاقات صفراء.

وأكد مصدر مقرب من الجهاز الإداري بالأهلي أن أنباء عدم قانونية مشاركة أحمد فتحي في مباراة الاتحاد، هي شائعات لا أساس لها من الصحة.

أحمد فتحي جاهز للمشاركة في مباراة أسوان

وأوضح المصدر أن أحمد فتحي دخل مباراة الاتحاد وهو يمتلك إنذار وحيد، ومشاركة اللاعب قانونية وسيشارك أيضاً في مباراة أسوان المقبلة، لعدم وجود ما يمنع مشاركته في المباريات.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حساب نظيره الاتحاد السكندري بهدف نظيف في مباراة الجولة الـ24 بالدوري، أحرزه اللاعب عمرو السولية.