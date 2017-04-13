نجم الأهلي يدخل قائمة اهتمامات كوبر

دينامو الأهلي يقترب من العودة للمنتخب

دخل دينامو خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسام عاشور، في قائمة اهتمامات الأرجنتيني هكتور كوبر المدير الفني للفراعنة.

ولفت حسام عاشور خط وسط الأهلي أنظار هكتور كوبر بعد تألقه مع المارد الأحمر في المباريات الماضية والتي كان أخرها أمام بتروجيت.

كوبر يفكر في ضم حسام عاشور للمنتخب

وعلم “أخبار الأهلي” من مصدر مقرب من جهاز المنتخب أن كوبر يدرس بقوة ضم حسام عاشور لقائمة المنتخب المقبلة استعداداً لمباراة تونس في افتتاح مشوار الفراعنة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.

ورغم استقرار كوبر على عدم ضم أي عناصر جديدة قبل مباراة تونس، إلا أن تألق عاشور الكبير في الفترة الحالية قد يجبر مدرب الفراعنة على ضمه للمعسكر المقبل.