تونديلا البرتغالي يجدد اهتمامه بغزال الأهلي

عمرو جمال مطلوب في البرتغال من جديد

جدد نادي تونديلا البرتغالي اهتمامه بالتعاقد مع عمرو جمال مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وكان عمرو جمال قريباً من ارتدءا قميص تونديلا البرتغالي الشتاء الماضي، إلا أن إصابة مروان محسن بالرباط الصليبي أنهت حلم اللاعب في الإحتراف بالبرتغال.

وفتح مسئولو تونديلا البرتغالي باب المفاوضات من جديد مع مهاجم الأهلي عمرو جمال من أجل ضمه لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

الغزال يفكر في الاحتراف بالبرتغال

ويفكر اللاعب بقوة في قبول العرض البرتغالي من جديد والضغط على الإدارة الحمراء لتحقيق حلم الإحتراف، خاصة في ظل تألق الإيفواري سوليماني كوليبالي.