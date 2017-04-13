نجم الأهلي يبحث عن عرض إحتراف الصيف المقبل

نجم الأهلي يفتح ملف الرحيل عن الأحمر

بدأ كريم نيدفيد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يفكر بقوة في الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وتسيطر حالة من الغضب على كريم نيدفيد نجم الأهلي في ظل ابتعاده عن المشاركة في المباريات الماضية وجلوسه على مقاعد البدلاء.

كريم نيدفيد يطالب وكيل أعماله بعرض احتراف أوروبي

وطالب اللاعب وكيل أعماله بالبحث عن له عن عرض إحتراف خارجي، حيث يرغب في خوض تجربة الإحتراف في أوروبا.

وينتظر اللاعب وصول عرض من الدوري البرتغالي خلال الفترة المقبلة، من أجل الحصول على خدماته عقب نهاية الموسم.

وخرج نيدفيد من حسابات حسام البدري خلال المباريات الماضية، حيث يعتمد على الوافد الجديد أحمد حمودي وميدو جابر إلى جوار ثنائي خط الوسط حسام عاشور وعمرو السولية.