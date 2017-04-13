حسام البدري يطلب رفع راتبه في الأهلي

البدري يرغب في رفع راتبه الشهير بالأهلي

يستعد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، لتقديم طلب رسمي لمجلس إدارة النادي من أجل طلب زيادة راتبه الشهري.

ويرغب حسام البدري مدرب الأهلي في رفع راتبه الشهري من 250 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه شهرياً خلال الفترة المقبلة.

البدري يطلب رفع راتبه الشهري لـ400 ألف جنيه

وعلم “أخبار الأهلي” من مصدر في النادي أن البدري يرى أن راتبه الشهري الحالي ضعيف مقارنة بنتائجه التي يقدمها مع الفريق وقرب حسم لقب الدوري.

ومن المنتظر أن يفتح البدري ملف رفع راتبه مع رئيس النادي محود طاهر خلال الأيام المقبلة، خاصة أن النادي كان يدفع مبلغ ضخم للهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للفريق.