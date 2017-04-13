عرضان إماراتيان لنجم الأهلي

نجم الأهلي يتلقى عرضين إماراتيين

جنى أحمد الشيخ نجم نادي مصر المقاصة والمعار إليه من صفوف النادي الأهلي، ثمار تألقه الكبير مع الفريق الفيومي خلال الموسم الحالي وتربعه على عرش صدارة الدوري الممتاز.

وتلقى أحمد الشيخ نجم المقاصة عرضين من أهلي دبي والنصر الإماراتيين من أجل التعاقد معه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

عروض إماراتية وسعودية لأحمد الشيخ

ويستعد الأهلي والنصر لتقديم عروض مغرية من أجل التعاقد مع أحمد الشيخ وجلبه للعب في الدوري الإماراتي الموسم المقبل.

وكان أحمد الشيخ قد تلقى عرضاً مؤخراً من نادي الباطن السعودي من أجل التعاقد معه في نهاية الموسم الحالي.

جدير بالذكر أن الأهلي يتمسك بعودة أحمد الشيخ لصفوفه، حيق طلب حسام البدري عودة اللاعب وعدم تجديد إعارته من جديد للمقاصة.