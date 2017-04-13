نجم جديد من المقاصة يدخل دائرة اهتمامات الأهلي

الأهلي يوجه أنظاره نحو نجم جديد في المقاصة

دخل اللاعب أحمد داودا نجم نادي مصر المقاصة في قائمة اهتمامات الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة حسام البدري خلال فترة الإنتقالات الصيفية.

ولفت أحمد داودا جناح نادي مصر المقاصة أنظار مدرب الأهلي حسام البدري بقوة بعد تألقه مع الفريق الفيومي هذا الموسم.

الأهلي يراقب جناح المقاصة

وينوي مدرب المارد الأحمر مراقبة جناح الفريق الفيومي في باقي مباريات الموسم، تمهيداً لضمه لصفوف الفريق في الموسم الجديد.

جدير بالذكر أن الأهلي يرغب أيضاً في ضم هشام محمد وأحمد سامي من صفوف فريق المقاصة في الصيف.