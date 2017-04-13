بالفيديو .. شاهد لحظة تقبيل مؤمن زكريا لزوجته

احتفل مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي بزفافه، أمس، في حفل كبير بأحد فنادق القاهرة، وسط حضور من زملائه وكوكبة من نجوم كرة القدم.

ومنح الجهاز الفني للأهلي اللاعب إجازة لمدة 48 ساعة، إلا أنه أصر على الحصول على إجازة لمدة 24 ساعة فقط، على أن يعود بعدها للمشاركة في مران فريقه استعدادا لمباراة أسوان المقرر لها الأحد المقبل.

يذكر أن مؤمن زكريا بدأ مسيرته الكروية مع الأهلي من عام 2004 حتى 2008 ثم انضم إلى نادي الإنتاج الحربي موسم 2010/2009 قبل أن ينتقل للنادي المصري مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم 2011/2010 مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربي كشرط جزائي.