صراع جديد على خطف مؤمن زكريا من الأهلي

اتصالات مكثفة من شركات التسويق بمؤمن زكريا

مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة تزداد الاتصالات بين اللاعبين المميزين والأندية وشركات التسويق.

وشهدت الفترة الأخيرة تلقي مؤمن زكريا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اتصالات مكثفة من جانب شركات التسويق.

وأكدت عدة شركات للاعب بأنه على رادار أكثر من فريق خليجي يتمنون التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان اللاعب قد تلقى في وقت سابق اتصالات من جانب أندية خليجية للانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن الجهاز الفني للأهلي رفض فكرة الاستغناء عن اللاعب.

وينتظر مؤمن زكريا حسم بطولة الدوري مع الأهلي هذا الموسم وفتح خطوط اتصالات مع الإدارة والجهاز الفني للأهلي من أجل إقناعهم بالرحيل عن لفريق والاحتراف الخارجي.

يذكر أن مؤمن زكريا كان قد احتل بحفل زفافه أمس الأربعاء في أحد فنادق مدينة نصر وسط حضور كوكبة من نجوم الأهلي والجهاز الفني ومحمود طاهر رئيس النادي.