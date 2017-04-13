صالح جمعة يطلب الرحيل من الأهلي في الانتقالات الصيفية

صالح جمعة يعيش فترة صعبة مع الأهلي

فجر مصدر مقرب من صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات الأخيرة.

وأكد المصدر أن اللاعب يعيش فترة صعبة للغاية خلال الأيام الأخيرة مع الأهلي وتحديدًا من الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري المدير الفني.

وأوضح المصدر أن اللاعب بات خارج حسابات الجهاز الفني للفريق مرة أخرى حيث شهدت مباريات الأهلي الأخيرة استبعاد مستمر للاعب من قائمة المباريات.

وأشار المصدر إلى أن اللاعب يفكر في الرحيل عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في نهاية الموسم سواء بعرض على سبيل الإعارة أو الرحيل بشكل نهائي عن الفريق.

وألمح إلى أن هناك أحد الأندية الكبيرة التي تترقب موقف صالح جمعة مع الأهلي لخطفه في أقرب فرصة والتعاقد معه.

ويعد صالح جمعة من اللاعبين الموهوبين في وسط الملعب إلا أن عدم التزامه أثر بالسلب عليه وأبعده عن التشكيل الأساسي للأهلي.