البدري يتغلب على إرهاق الأهلي قبل مواجهة أسوان

البدري يقرر السفر لأسوان بالطائرة

قرر الجهاز الفني للنادي الأهلي سفر الفريق إلى أسوان من أجل خوض المباراة المقبلة من الدوري المصري بواسطة رحلة طيران.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع أسوان يوم الأحد القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في التغلب على إرهاق اللاعبين من رحلة السفر الطويلة لأسوان، وهو ما أدى لاختيار الطيران كوسيلة للانتقال.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام أسوان يوم الاحد على ملعب الفريق الجنوبي سعياً نحو التقدم خطوة جديدة للقب الدوري المصري.

وسيخوض الأهلي مرانه الأول في أسوان يوم السبت القادم بعد ساعات قليلة من السفر استعداداً لخوض المواجهة.