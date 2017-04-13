الأهلي يوضح حقيقة مشاركة فتحي أمام الاتحاد رغم الإيقاف

الأهلي: فتحي لم يشارك أمام الاتحاد بـ3 بطاقات

أوضح مسؤولو النادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت عن خوض اللاعب احمد فتحي ظهير الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري رغم حصوله على 3 بطاقات صفراء.

وكانت أنباء قد ترددت عن خوض أحمد فتحي للمباراة وفي حوذته ثلاث بطاقات صفراء مما كان يستوجب إيقافه عن اللقاء.

وشدد الجهاز الإداري للأهلي على أن مشاركة أحمد فتحي في المباراة كانت قانونية في ظل حصوله على بطاقتين صفراويتين فقط.

وأشار سعيد احمد المدير الإداري بالنادي الأهلي على أن الجهاز يتابع قبل كل مباراة موقف جميع اللاعبين من البطاقات والإيقافات.

ويستعد الأهلي خلال الفترة الحالية لملاقاة أسوان يوم الأحد القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.