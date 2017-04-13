الزمالك يوضح حقيقة رغبته في التعاقد مع رونالدينيو المصري

الزمالك يكشف حقيقة التفاوض لضم أمير عادل

كشف أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك حقيقة الانباء التي ترددت عن رغبة فريقه في التعاقد مع اللاعب أمير عادل.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت لرغبة الزمالك في التعاقد مع أمير عادل صانع ألعاب نادي فيبورج الدنماركي ومنتخب مصر.

ونفى عضو مجلس إدارة الزمالك ما ورد في تلك التقارير، نافياً وجود النية للتعاقد مع أمير عادل أو التفاوض بشأن الأمر في الفترة الحالية.

وشدد أحمد مرتضى على أن ملف الصفقات يخص البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني الحالي لنادي الزمالك فقط، مؤكداً على عدم فتحه حتى الآن.

واختتم المشرف العام على الكرة في الزمالك حديثه بالتأكيد على أن إيناسيو سيتطرق لملف الصفقات مع اقتراب الموسم الجاري من نهايته وليس في الفترة الحالية.