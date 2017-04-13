عرضان للاحتراف لمدافع الأهلي

سعد سمير يتلقى عرضين للاحتراف خارج مصر

تلقى اللاعب سعد الدين سمير مدافع النادي الأهلي عرضين للاحتراف خارجياً خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وسبق لتقارير إعلامية سعودية أن أكدت على وجود اهتمام من جانب نادي الهلال السعودي بضم سعد سمير خلال الصيف القادم.

إلا أن نادي الترجي التونسي أبدى اهتماماً بضم اللاعب أيضاً خلال الصيف القادم من أجل تدعيم الخط الدفاعي له.

كما أبدى نادي باوك اليوناني رغبة في التعاقد مع سعد سمير، في ظل تواجد اللاعب عمرو وردة في صفوف الفريق حالياً.

وجاء عرضي الترجي وباوك لسعد سمير عن طريق وكلاء اللاعبين، حيث طالبهم اللاعب بضرورة تقديم عروض رسمية لإدارة النادي الأهلي للبت فيها.