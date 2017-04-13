إيناسيو يطلب شرائط مباريات سابقة للمقاصة

إيناسيو يطلب الاطلاع على المقاصة قبل مواجهته

طلب البرتغالي أجوستو إيناسيو المدير الفني لنادي الزمالك مشاهدة عدد من المباريات السابقة لفريق مصر المقاصة في الدوري المصري.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع مصر المقاصة يوم الاحد القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري الممتاز.

وطالب إيناسيو مسؤولي الزمالك بضرورة احضار عدد من المباريات المسجلة للمقاصة من أجل دراسة الفريق قبل مواجهته.

وكان إيناسيو قد الزمالك للمرة الاولى في الدوري المصري خلال مواجهة إنبي السابقة والتي انتهت بتفوق الفريق البترولي بهدفين نظيفين.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمقاصة يوم السبت القادم، إلا أنه تم تأجيلها لمدة 24 ساعة بسبب تزامنها مع أعياد المسيحيين في مصر.