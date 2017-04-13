عمرو جمال للبدري: لماذا لا اشارك في مباريات الاهلي؟ والمدرب يرد

عمرو جمال يناقش البدري بسبب غيابه عن مباريات الأهلي

عقد عمرو جمال مهاجم النادي الأهلي جلسة مع حسام البدري المدير الفني للفريق من أجل التعرف على سبب عدم الدفع به في المباريات الأخيرة بالدوري المصري.

وكان عمرو جمال قد غاب عن المباريات الأخيرة للأهلي في ظل مشاركة الإيفواري سليماني كوليبالي في التشكيل الأساسي للفريق.

وتحدث جمال مع البدري قائلاً: ” لماذا لا أشارك في تشكيل الأهلي خلال المباريات الأخيرة؟” وهو ما رد عليه حسام البدري بطلبه للاعب الاجتهاد في التدريبات.

وقال البدري لجمال: ” عليك الاجتهاد في التدريبات من أجل العودة للمشاركة كأساسياً في الفريق في الفترة المقبلة “.

الجدير بالذكر أن الاهلي يستعد حالياً لملاقاة أسوان في الدوري المصري يوم الاحد القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 22 للدوري المصري.