ظهير الأهلي على أعتاب الانتقال للمقاصة

صبري رحيل يتلقى اتصالات هاتفية من مسؤولي المقاصة

تلقى اللاعب صبري رحيل ظهير النادي الأهلي اتصالات هاتفية من مسؤولي مصر المقاصة لاستطلاع رأيه حول الانتقال إلى الفريق الفيومي في الموسم المقبل.

وعرض مسؤولو مصر المقاصة على رحيل الانتقال إلى الفريق في الصيف القادم، في ظل عدم مشاركته بانتظام مع الأهلي في الموسم الجاري.

وطالب رحيل، مسؤولي المقاصة، الانتظار حتى نهاية الموسم وإرسال عرضاً رسمياً للأهلي من أجل التفاوض حول انتقاله إلى الفريق.

ولم يبد رحيل اعتراضاً حول الانتقال للمقاصة، حيث أكد على وجود ترحيب مبدئي من جانبه للانتقال إلى الفريق من أجل المشاركة كأساسياً في المباريات.

ووعد مسؤولو مصر المقاصة، رحيل، بإرسال عرضاً رسمياً للأهلي من أجل التفاوض مع حول ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في ظل عدم اعتراضه على الانتقال.