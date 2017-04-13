الأهلي يعاقب عماد متعب

الأهلي يوقع غرامة مالية على عماد متعب

قرر الجهاز الإداري بالنادي الأهلي توقيع عقوبة مالية على اللاعب عماد متعب بحسب ما تنص عليه لائحة الفريق الاول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وكان متعب قد تغيب عن تدريب مستبعدي الاهلي من مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة، وهو ما أدى إلى توقيع غرامة مالية على اللاعب.

وقررت إدارة الاهلي توقيع غرامة قدرها 10 ألاف جنية على متعب وذلك بحسب ما تنص عليه لائحة الفريق في القلعة الحمراء.

وكانت أنباء قد ترددت عن توقيع غرامة مالية كبيرة على متعب في ظل غيابه عن المران بعد تصريحاته التي ألمح خلالها لإمكانية الرحيل عن الفريق.

إلا أن مسؤولو الأهلي أكدوا على أن العقوبة التي وقعت على متعب جاءت حسب اللائحة، لتصل إلى مبلغ 10 ألاف جنية فقط دون توقيع غرامات إضافية.