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دعوة روسية للأهلي لمشاركة في بطولة ودية

كتب أحمد إبراهيم
- 13 أبريل، 2017 12:56 م
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الاهليالاهلي

الأهلي يتلقى دعوة للمشاركة في بطولة كرة القدم من أجل الصداقة

تلقى مجلس إدارة النادي الاهلي دعوة من جانب شركة جازبروم الروسية للمشاركة في بطولة كرة القدم من أجل الصداقة خلال الفترة المقبلة.

وقررت الشركة الروسية استغلال بطولة كأس العالم للقارات لإقامة مباراة ودية على هيئة بطولة من أجل دعم الروح الرياضية في كرة القدم.

وتعد الشركة الروسية هي الأكبر والأكثر تنظيماً للمباريات والبطولات في روسيا، إلى جانب كونها راعياً لأكبر الأندية في روسيا ومنتخبات الألعاب الأخرى.

وحصل الأهلي على دعوة من أجل إرسال ناشئاً من صفوفه للمشاركة في الدورة التي يشارك بها 64 لاعباً من جميع أنحاء العالم في مباراة ودية.

وطلب محمود طاهر رئيس النادي الأهلي تحديد اسم ناشيء واحد للمشاركة في البطولة الودية، حيث سيتواجد بها ممثلاً عن مصر والنادي الأهلي.

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