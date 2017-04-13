الزمالك يضحي بتوفيق وجعفر للتعاقد مع ثنائي المصري

الزمالك يفكر في إبرام صفقة تبادلية لضم ثنائي المصري

يفكر مجلس إدارة نادي الزمالك في إبرام صفقة تبادلية مع النادي المصري من أجل التعاقد مع اللاعبان أحمد جمعة وأحمد كابوريا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب نادي الزمالك في ضم جمعة منذ شهر يناير الماضي، إلى جانب إبداء رغبة في التعاقد مع كابوريا أيضاً خلال الفترة المقبلة.

وتدرس إدارة الزمالك الاستغناء عن أحمد توفيق وأحمد جعفر لاعبي الفريق إلى المصري في الانتقالات القادمة من أجل الحصول على توقيع جمعة وكابوريا.

ويغيب جعفر عن مباريات الزمالك في الفترة الاخيرة في ظل عدم الاعتماد عليه بصورة أساسية في تشكيل الفريق خلال مباريات الدوري المصري.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد شن هجوماً قوياً على أحمد توفيق في الفترة الأخيرة مما جعل نهاية تواجده مع الفريق قريبة.