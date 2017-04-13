الأهلي يجهز لاحتفالية الأكثر تتويجاً في الألعاب الأخرى

الأهلي: نحن النادي الوحيد في العالم الذي توج بالبطولات القارية لجميع الألعاب الجماعية الأخرى

أكد عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على تجهيز إدارة القلعة الحمراء لإقامة احتفالية كبرى بمناسبة الفوز بالبطولات الأفريقية في الألعاب الجماعية.

وأشار وحيد إلى أن النادي الأهلي يعد هو النادي الوحيد في العالم الذي نجح في الفوز بالبطولات القارية لألعاب اليد والسلة والطائرة في موسم واحد.

وأضاف وحيد أن إدارة الأهلي حالياً تجهز لاحتفالية كبيرة شبيهة باحتفالية النادي الأكثر تتويجاً بالبطولات في العالم لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد نجح في الفوز بكأس السوبر الأفريقي لكرة اليد على حساب الزمالك مساء أمس الأربعاء ليحسم تأهله إلى كأس العالم للأندية القادم.

وتوج الأهلي بالبطولات الأفريقية في كرة السلة والكرة الطائرة، إلى جانب بطولة الاندية الأبطال في كرة اليد قبل أن يفوز بكأس السوبر الأفريقي.