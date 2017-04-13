عضو الأهلي: نمتلك أقوى فريق في الدوري

عضو الأهلي: اللقب لم يحسم بعد.. كل الخيارات واردة

أكد عماد وحيد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي على أن فريقه يعد هو الأقوى بين جميع أندية الدوري المصري خلال الموسم الجاري.

وأشار وحيد في تصريحات تليفزيونية إلى أن النادي الاهلي نجح في الاقتراب من بطولة الدوري المصري، مشدداً في الوقت نفسه على عدم حسمها حتى الآن.

وأوضح عضو الأهلي أن الجهد، العمل، الروح، الإلتزام والانضباط هي الأسباب التي أدت إلى اقتراب الأهلي من تحقيق لقب الدوري المصري.

وأضاف وحيد في حديثه بأن فريقه لم يحسم لقب المسابقة حتى الآن طالما أنه لم يصل إلى فارق النقاط الذي يسمح له بالإعلان الرسمي عن التتويج.

واختتم وحيد حديثه بالتأكيد على أن كافة الاحتمالات ما زالت متاحة طالما أن عناك عدد مباريات متبقي يسمح لأي فريق بعبور الأهلي في جدول الترتيب.