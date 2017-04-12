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بالصور والفيديو ..مؤمن زكريا يدخل عش الزوجية

كتب وليد مجدي
- 12 أبريل، 2017 11:22 م
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مؤمن زكريا يحتفل بزفافه

احتفل مؤمن زكريا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بحفل زفافه مساء اليوم الأربعاء في أحد فنادق القاهرة.

نجوم الأهلي يحضرون حفل زفاف مؤمن زكريا

وحضر حفل مؤمن زكريا عدد من نجوم الفريق الأحمر، مثل كريم نيدفيد وأكرم توفيق وأحمد حمودي وحسام عاشور، وحسام البدري المدير الفني للفريق.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعب إجازة زواج لمدة 48 ساعة، ثم العودة لتدريبات الفريق استعداداً لمباراة أسوان.

ويلتقي الأهلي مع نظيره أسوان يوم الأحد المقبل على استاد أسوان في المباراة المؤجلة من الجولة الـ22 بالدوري.

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