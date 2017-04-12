الأهلي يصرف النظر عن ضم عمرو مرعي

البدري يدرس عدم ضم عمرو مرعي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري صرف النظر عن التعاقد مع المهاجم عمرو مرعي نجم نادي إنبي الصيف المقبل.

وينوي حسام البدري مدرب الأهلي إبلاغ لجنة الكرة بصرف النظر عن ضم عمرو مرعي، بسبب تواجد الغزال عمرو جمال والذي يتشابه أسلوبهما في خط الهجوم.

سببان يبعدان الأهلي عن ضم نجم إنبي

ورهن البدري قرار التعاقد مع مهاجم الفريق البترولي برحيل عمرو جمال لخوض تجربة الإحتراف في الموسم المقبل.

كما جاءت المبالغة المالية من جانب نادي إنبي لبيع اللاعب، لتجعل الإدارة الحمراء تفكر في الانسحاب من سباق ضم اللاعب، خاصة مع أنباء توقيعه للزمالك، مما سيشعل أزمة جديدة مع الغريم التقليدي في الصيف.